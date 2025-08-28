◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人はマツダで今季２勝８敗となった。同球場で８敗以上は、９敗した１５、１７年（ともに４勝）、１８年（２勝１分け）、２３年（３勝）、８敗の２２年（５勝）に次いで６度目。マツダでは残り２試合となった。先発・森田は４回１／３を３失点で負け投手。今季、６登板を本拠地と敵地でみると登勝―敗回―失本拠３２―０１４１／３―０敵地