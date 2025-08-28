【ニューヨーク＝小林泰裕】米半導体大手エヌビディアが２７日発表した２０２５年５〜７月期決算は、売上高は前年同期比５６％増の４６７億４３００万ドル（約６・９兆円）、最終利益は５９％増の２６４億２２００万ドル（約３・９兆円）だった。ＡＩ（人工知能）向け半導体の需要が好調で売上高・最終利益とも四半期として過去最高となった。売上高と利益は市場予想を上回った。米国の対中半導体規制の影響で、５〜７月期は中