ドイツではロシアによる脅威が高まっているとして、「徴兵制度の復活」も視野に入れた新たな兵役についての法案が閣議で承認されました。ドイツメルツ首相「ロシアは、ヨーロッパの自由、平和、安定にとって、今後も長きにわたって最大の脅威であり続けるでしょう」今回、閣議で承認された法案では、入隊する意思などについてのアンケート調査を義務づけ、さらに、2027年からは18歳の男性に徴兵検査を義務化します。法案はあくま