◇セ・リーグ広島3―2巨人（2025年8月27日マツダ）広島・島内が1点差の8回を無失点に抑えて通算116ホールドとし、今村猛を超えて球団新記録をマークした。先頭の代打・丸を二ゴロに仕留めると、泉口は空振り三振、浅野も投ゴロに斬った。「（九州共立大の）先輩（大瀬良）の勝ちがかかっていたので必死に投げた。自分がやってきたことの積み重ねでできたことなので、凄くうれしい」と笑顔。指揮官も「年々自信をつけてく