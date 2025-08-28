◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2025年8月27日バンテリンD）苦境こそ、中日・大野の出番だ。36歳の力投が悪い流れを断ち切った。「序盤はもたついたけど、途中から“はまった”感じ」唯一のピンチは連打で許した2回1死一、二塁。ここを乗り切ると、ストレートの割合を増やした後半は、快音すら許さない。7回無失点。8勝目を挙げ、チームの勝ち頭になった。連敗を止めたのは、実に6度目。「（連敗を）止めようという気