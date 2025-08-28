コカインや乾燥大麻などの違法薬物を販売目的で所持していたとして逮捕された親子のうち、母親について名古屋地検は不起訴処分としました。名古屋市南区に住む無職の女性(50)は今年6月、南区の路上でコカインおよそ31グラムや乾燥大麻といった違法薬物を販売目的で所持した疑いで、息子(30)と19歳の少年とともに逮捕されていました。名古屋地検は、8月26日付で女性を不起訴処分としましたが、処分の理由は明らかにしていませ