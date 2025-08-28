28歳にしてつかんだイングランドサッカー界でのチャンスを生かせるか。チャンピオンシップ（英２部）の古豪ブラックバーンに電撃移籍した森下龍矢は意気込んでいる。サガン鳥栖と名古屋グランパスでプレーし、2024年から海を渡ってレギア・ワルシャワで奮闘してきた森下は先日、大橋祐紀のチームメイトとなることが決まった。日本ではSBが主戦場だった森下だが、昨季はポーランドで攻撃的なポジションにコンバートされ、ウィ