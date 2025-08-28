ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比147.16ドル高の4万5565.23ドルで取引を終えた。米利下げが早期に再開されるとの期待から、買い注文が優勢だった。利下げ観測を背景に米長期金利が低下し、企業の設備投資や個人消費の追い風になると好感された。ただ、米半導体大手エヌビディアの業績を見極めたいとして、相場が伸び悩む場面もあった。ハイテク株