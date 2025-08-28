◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）１時間遅れのプレーボールとなっても、集中力は切らさなかった。泉口が快音を響かせた。初回先頭、８球目の内角低め１４２キロ直球に腕をたたんで反応して右前へ運んだ。ともに自己最長タイとなる８試合連続安打＆１３戦連続出塁。６回にも右前安打を放ち、直近５戦で３度目のマルチと好調ぶりを見せつけた。“２冠”も夢ではない位置まで来た。打率２割９