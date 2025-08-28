TBSの吉村恵里子アナウンサー（26）が27日に自身のインスタグラムを更新。歌舞伎観劇を報告した。「歌舞伎をみてきました！映画『国宝』をみたきっかけで歌舞伎を観に、足を運ぶ方が増えているそうです。私もその1人です…イヤホンガイドのおかげでより物語がおもしろくずっと笑ってました。こんなにコミカルだなんて…つぎはピンクのチケットで入りたいです」「写真は仕事のあれこれ+うちのココです」と愛犬の写真も披露した。フ