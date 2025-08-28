女優の唐田えりかが２８日までに自身のＳＮＳを更新。様々な姿がおさめられたオフショットが公開され、いいねが相次いでいる。唐田はインスタグラムに「ひっさびさの＃マネさんカメラ」とつづり、透け感のあるトップス姿やニット帽をかぶったショット、パックを顔に付け笑顔を見せるショットなど日常感あふれるオフショットをアップした。この投稿には多数のいいねがつけられている。