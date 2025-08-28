◆米大リーグマリナーズ―パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。先頭のアロザレーナは遊飛に打ち取ったダルビッシュ。続く両リーグ最多５０本塁打を放つローリーもカウント３―１から５球目のカットボールで右飛、２死走者なしでロドリゲスも７１マイル（約１１４キ