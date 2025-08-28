3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が28日までにインスタグラムを更新。私服を披露した。「2日間の灼熱な旅ロケがおわりましたったのしかった！！焼けました笑」とつづり、私服を披露。胸元部分がくりぬかれたデザインでタイト仕様のノースリーブ姿を披露した。東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年