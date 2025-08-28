レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。ナイトプールでのビキニ水着ショットを投稿した。「夏が終わる前に載せきりたい」とつづり、ビキニ水着のスタンプも添えた。ポニーテールのロングヘアを束ね、大胆な白いビキニ姿を公開。レインボーカラーの浮輪から上半身を出した笑顔ショットや、水色のハート形の浮輪を持ってほおにハートをつくった1枚など、夜のカクテル