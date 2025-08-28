NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3448.60（+15.60+0.45%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、ドル安一服を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性に対する懸念などを受けて押し目を買われた。その後は、ドル安再開を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS