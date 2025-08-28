NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.15（+0.90+1.42%） ウクライナ戦争を続けるロシアへの経済制裁の一環として、米国がロシア産原油の購入続けるインドに計５０％の関税を発動したことが支えとなった。全体としてインドがロシア産原油の購入を取りやめる兆候は今のところなく、インド石油産業に個別の動きが見られるだけだが、米国とインドの摩擦が強まっていくと想定されるなかで、インドのロシア離れが意識さ