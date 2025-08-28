©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにコロコロチキチキペッパーズを迎え、人気芸人が好物グルメを極める「ちょんまげラーメンのなす探訪」と、囲碁将棋が東京の穴場店にツートライブをご案内する「囲碁将棋のアンサーおもてなしドライブ」をテーマにお届けする。 ©️