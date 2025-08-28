[8.27 天皇杯準々決勝 FC東京 2-1 浦和 埼玉]1失点目は守備の人数が足りている状況で寄せが甘くてやられ、2失点目はFC東京DFアレクサンダー・ショルツが繰り出したロングボールの処理の場面でミスが出てやられた。公式戦2試合連続で逆転負けというふがいない結果。浦和レッズDFダニーロ・ボザは「自分たちの姿勢を変えないとダメだ」と自らを戒めるように厳しい口調で試合を振り返った。「勝ちたい気持ちを見せなければならない