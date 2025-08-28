◎西武・西口監督は試合前練習中、前を通りかかった古賀悠に「おーい！見逃し君」。前日の試合で3三振全てが見逃しだった古賀は、気まずそうに苦笑いでした。◎きょう28日の阪神戦で今季初登板初先発するDeNA・森唯。「2軍生活が続きメンタル面はハードだったか？」と聞かれると「はい、そこは皆さんご存じの通り、強い方なので」。通算127セーブ。マインドセットは完璧です。◎全体練習後に室内練習場で個別練習を行った巨