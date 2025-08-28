[8.27 天皇杯準々決勝 FC東京 2-1 浦和 埼玉]今夏の新戦力は技術だけでなく、気持ちでも強さを見せた。FC東京は浦和レッズを破り、12年ぶりの天皇杯ベスト4進出。後半途中で交代枠を使い切ったなかで、足を攣ったMFマルコス・ギリェルメは苦しみながら90分間を走った。「本当にもう苦しかったけど、サポーターの応援、仲間の力があって、最後までいることができた」と喜びを語った。今年、出場機会を失ったV・ファーレン長崎か