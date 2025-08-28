◇パ・リーグ楽天1―3ソフトバンク（2025年8月27日秋田）楽天が球団創設21年目で初めて同一年での東北6県開催を達成した。17、24年も全6県で開催を予定していたが、いずれも雨天中止があり、実現せず。三度目の正直に森井誠之球団社長は「来年以降も6県開催をベースにしていきたい」と感慨深げだった。だが、試合は首位のソフトバンクに完敗。本拠の宮城を除く5県での戦いを1勝4敗で終え、三木監督は「残念でした。プ