日米通算200勝に王手をかけている田中将大が、28日の広島戦（マツダ）に先発する。「いつも通り登板を迎える感じです。集中して頑張ります」とキャッチボールなどで調整した。前回21日のヤクルト戦で5回1失点に抑え、約4カ月半ぶりの白星となる199勝目。「久しぶりの勝ちでしたけれど、パッとすぐまた次っていう気持ちには自然となっています」と泰然自若で臨む。