◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2025年8月27日バンテリンD）ヤクルトはまたしても天敵の巧みな投球術に屈した。相手先発・大野の前に7回無得点と沈黙し、今季14度目の零敗。7月4日の前回対戦も8回1/3を1得点に抑えられ、今季2戦2敗とベテラン左腕との相性の悪さは顕著だ。高津監督は「はまったという表現がいいのか分からないけど、もうちょっと対策はあったと思う」と渋い表情。5位・中日とのゲーム差は6に広がった。