◇パ・リーグ西武3―2日本ハム（2025年8月27日ベルーナD）西武は停電でヒーローインタビューは中止になった。西口監督は「グラウンドレベルの照明はついていたので、動揺なんかあれくらいじゃしない。最後の1イニングだったので」。試合後、ロッカーの照明が消えていたため、外崎はスマホの照明を照らしてもらいながら入浴。児玉はシャワーを浴びたがドライヤーは使えず。炭谷は「こんなの初めてです。汗かいて風呂入