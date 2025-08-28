◇セ・リーグDeNA1―2阪神（2025年8月27日横浜）DeNA・筒香の7年ぶりの3戦連発も空砲に終わった。0―2の6回に中越え11号ソロ。しかし、そのまま敗れ「チームを勢いづけたかった。毎打席、全力で取り組むだけ」と唇をかんだ。6年ぶりの三塁守備にも就き、三浦監督は「数日前から準備してしっかりとやってくれた」と話した。チームは2連敗で借金は今季ワーストタイの6。対阪神は4勝12敗2分けとなり、3年連続の負け越しが