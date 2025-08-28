佐藤隆太が主演する10月7日スタートのドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）に、柿澤勇人、松本怜生、谷田歩、長谷川純、小林隆の出演が決定した。また、ヒットメーカー・得田真裕が音楽を担当することも明らかになった。【写真】柿澤勇人が水上警察署メンバー最大の敵に！本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川