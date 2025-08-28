（写真：Fast&Slow／PIXTA）【ランキングを全部見る】データで判明！離婚年齢ランキングの驚く結果2025年7月に掲載の記事「『結婚に対して離婚が多い』都道府県ランキングデータが語る“理想の結婚生活”が実現できる街とは？」にてお伝えしたように、日本においては10年単位で見て、婚姻届の35％以上の離婚届が提出されるという大離婚化社会が続いています。夫婦のどちらか、または双方が、嫌な思いを抱えつつも忍耐を強い