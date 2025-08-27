グンゼのメンズアンダーウェアブランド「ボディワイルド（BODYWILD）」が、腰ゴムをなくしたボクサーパンツ「エアーズ（AIRZ）」をリニューアルした。グンゼの直営店や全国の取り扱い店舗、および公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 エアーズは、あって当たり前とされていた腰ゴムをなくし、圧倒的な解放感を実現したボクサーパンツ。100万枚を超えれば大ヒットと言われるメンズアンダーウェア市場