◇パ・リーグ西武3―2日本ハム（2025年8月27日ベルーナD）西武のドラフト2位・渡部聖が0―2の3回1死二塁で、山崎から貴重な同点の8号2ランを放った。チェンジアップを捉えて左中間に運ぶ一振りは、13打席ぶりの安打で「凄く大きい声で歌っていただいていた。凄かった」とファンの声を力に変えた。前日の1番からプロ入り初の9番に打順を下げたが結果を残し「最近ホームランが出てなかった中で良かった」と9日の楽天戦以