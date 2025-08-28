◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）迷わずに踏み込んでいった。３点を追う６回２死二、三塁。巨人・浅野翔吾外野手（２０）は１ボールから大瀬良が投じた真ん中高めに浮いた１３５キロカットボールを逃さない。思いきりよく引っ張り、３戦連続安打となる左翼線への２点二塁打。「右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」から２２日に１軍復帰後、初打点を挙げた。「上からたたいて低い打球を