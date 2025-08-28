女優の内田理央（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を投稿した。内田は「初めて浴衣を着てお祭りへ」とコメントし、藍色を基調に白い花模様があしらわれた浴衣で、かき氷を食べるショットなどを披露した。「着るのむずしそうだなあーと思ってプライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど(笑)」と明かし、「これは中がワンピースになってるから初めて自分で着れたーープライベートでは人生初浴衣！笑＠willfull