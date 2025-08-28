世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３５）とＮＦＬ・チーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３５）が２６日、婚約したことをインスタグラムに共同で投稿した。＊＊＊＊＊＊＊世界的スポーツ選手と女性芸能人の結婚で、最も良く知られるのがサッカーの元イングランド代表主将デービッド・ベッカム＆ビクトリアのカップル。英アイドルグループ、スパイス・ガールズの「ポッシュ・スパイス」として活動し