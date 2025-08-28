８３勝５０敗の貯金３３でナ・リーグ全体で勝率トップを独走するブルワーズは２７日（日本時間２８日）、守護神のトレバー・メギル投手（３１）が右屈筋を痛めて１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ることを発表した。メギルはここまで４９試合に登板して５勝３敗、防御率２・５４でリーグ２位の３０セーブを挙げて、平均球速９９・２マイル（約１５９・７キロ）という剛速球を武器に好調ブルワーズを支えていた。球団史上初