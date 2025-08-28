俳優船越英一郎（65）が歌手でチョークアーティストの松下萌子（42）と再婚し、昨夏に第1子が誕生していたと27日、ニュースサイト「女性セブンプラス」などが報じた。一昨年松下に妊娠が発覚し、その後結婚したという。同日、双方の所属事務所が取材に応じ、結婚と第1子誕生を認めた。船越の所属事務所は「結婚していたこと、子供が誕生していたことは事実です。その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください