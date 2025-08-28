元AKB48の宮澤佐江（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ソロライブを行ったことを報告した。宮澤は「FIRST LIVE『SUNFLOWER』目で見て確かめて、心で感じて触れ合って、一瞬一瞬を肌で感じて、音とリズムを身体で感じて、しあわせな時間だったのにどうしてか、幻だったかのように早くも記憶が遠くなってしまいそうです」とライブを振り返り「それくらい夢のような時間で一瞬で過ぎてしまいました。楽しかった!嬉しか