ロックバンド怒髪天のボーカル増子直純（59）が27日までに公式ブログを更新。ライブで起きた、酩酊（めいてい）者の迷惑行為と痴漢行為に怒りを示した。増子は「昨夜の横浜FADでの公演中に酩酊者の迷惑行為と痴漢行為があったとの報告がきた。腹ワタが煮え繰り返る思いだ。守ってあげられなくて本当に本当に申し訳ない。なんとか対処してやりたかった」と怒りを示し、謝罪の言葉を伝えた。続けて「以前から言っている様にライブ中