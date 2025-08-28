タレント・明石家さんま（７０）が出演する音楽と笑いのフェス「さんまＰＥＡＣＥＦＵＬＰＡＲＫ２０２５＠大阪・関西万博」（９月７日）の開催を記念した新曲「さんまＤＥサンバ」が２７日、発表された。サンバのリズムが特徴で、作詞・作曲はＧＲｅ４ＮＢＯＹＺが担当。ブラックマヨネーズ・小杉竜一らによるスペシャルユニット「さんまＤＥサンバオールスターズ」が歌唱する。ＧＲｅ４ＮＢＯＹＺのＨＩＤＥは「『ウソみた