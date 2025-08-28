日米通算２００勝を懸けて２８日・広島戦（マツダ）に先発する巨人・田中将大投手（３６）が２７日、最終調整を終えて「いつも通り登板を迎える感じ」と、自然体で大一番に臨む心境を明かした。２１日のヤクルト戦（神宮）では５回１失点の好投で日米通算１９９勝目を挙げて大記録に王手。そこからの１週間については「先週のことが、すごい昔のような感じがする。かといって、登板の間が長いなと感じるわけではない」と説明し