抜群の安定感を示してきたベシアの回復が待たれる(C)Getty Images熾烈な地区優勝争いを繰り広げるスター軍団に激震だ。現地時間8月26日、ドジャースは、救援左腕アレックス・ベシアが右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）入りすると発表。同日のレッズ戦前に飛び込んできたこの一報は、ファンの間で衝撃を広げているが、試合後、本人が報道陣の取材に応じ、怪我の状態がそこまで深刻なものでないと強調した。【動画】まさか！？