「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは３年連続で対阪神戦のシーズン負け越しが決定した。初対戦の早川を前に５回無得点。六回に筒香が岡留から３戦連発となる中越えソロを放ち、反撃するも及ばなかった。三浦大輔監督は「昨日も今日も、ゴウ（筒香）のホームラン、３得点だけ。ちょっとつながらないというか」と厳しい表情。今季も虎に対する苦手意識を克服できず「なかなか得点できていないというと