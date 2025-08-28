セレモニアルピッチで笑顔を見せる加藤夏希(C)産経新聞社女優の加藤夏希さんが8月27日、楽天・ソフトバンク戦（秋田）でセレモニアルピッチに登場。秋田県由利本荘市出身の加藤さんにとっては、“凱旋登板”だった。【写真】地元開催の始球式でアンダースロー！加藤夏希の投稿をチェック背番号「7」の赤い楽天のユニホームに、白いパンツ姿でマウンドに立った加藤さんは、マイクを手に「秋田の皆さん！おばんです！加藤夏希で