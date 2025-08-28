日本維新の会の石井章参院議員公設秘書の給与を不正に受給した疑いがあるとして、東京地検特捜部が関係先を家宅捜索した日本維新の会の石井章参院議員（68）＝比例＝の元公設秘書が28日までに共同通信の取材に応じ「国から支払われた給与の一部を事務所に戻す仕組みになっていると前任者から伝えられた」と証言した。勤務実態のない秘書の給与の詐取疑惑に加え、事務所へのキックバックの疑いもある。共同通信は2023年5月、石