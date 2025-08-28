「オリックス１−６ロッテ」（２７日、ほっともっとフィールド神戸）同じ右翼を守る後輩外野手として最低限の意地は見せた。４試合ぶりに４番で復帰したオリックス・杉本裕太郎外野手が５点ビハインドの二回、バックスクリーンに１３号ソロ。反撃ののろしを上げたが、八回１死満塁の絶好機では見逃し三振。８月２１日・日本ハム戦以来の一発は「空砲」に終わった。敗戦後は無言を貫いたラオウ。だが、試合前から気合十分だっ