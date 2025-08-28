「天皇杯・準々決勝、神戸１（４ＰＫ２）１相模原」（２７日、レモンガススタジアム平塚）準々決勝４試合が行われ、Ｊ１勢のみが勝ち残った準決勝（１１月１６日）のカードは神戸−広島、町田−ＦＣ東京に決まった。前回王者の神戸はＪ３相模原と対戦し、１−１からのＰＫ戦を４−２で制した。町田は鹿島とのＪ１上位対決に３−０で快勝し、初の４強入り。広島は名古屋を４−２で退け、ＦＣ東京は２−１で浦和に逆転勝ちした。