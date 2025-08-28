歌手の工藤静香（55）が27日までにインスタグラムを更新。煮込みパスタのレシピを公開した。工藤は「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑でも丁度アルデンテに仕上げてうまうまです!笑」とつづり、シーフードのたっぷりと入った煮込みパスタを写真と動画で披露した。工藤は「基本ある材料で!タコホタテネギ舞茸にんにくをオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン醤油みりんしんなりしたら水!水は加減をし