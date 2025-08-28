シェイクユアハートは坂路でラスト1F11秒9の好時計。ゴール前で追われると鋭く反応し、オーシンエス（3歳1勝クラス）に2馬身先着した。宮師は「動きは良かったし、何も問題ない」と納得の表情。前走の小倉記念で2着に食い込み、重賞でも堅実な走りを見せた。「真面目で一生懸命に走ってくれる馬。コースは問わないし、どこに行っても能力を発揮してくれる」と力を込めた。