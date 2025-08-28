昨年覇者のシンリョクカは順調な仕上がり。竹内師がまたがった最終追い（Wコース）は、4馬身前に置いたユイノコキュウ（4歳障害未勝利）を目標に落ち着いた走り。馬なりのままスッと反応し、5F67秒4〜1F11秒8で内から併入した。師は「前走後は間隔を取ってここが目標。加減することなく進められていて調教の動きは凄く良いです。相手は強くなりますが、自分の競馬でどこまで」と状態面に自信をのぞかせた。