七夕賞で重賞初Vを飾ったコスモフリーゲンが、さらに力強さを増している。最終追いは主戦の柴田大を背にWコース単走。迫力十分の脚さばきで5F67秒1〜1F11秒4で駆け抜けた。畠山師は「ここまでしっかりやっているので今週は馬なり。（前走は）休み明けで勝っているのでもちろん上積みはある。この先も強い相手とやっていかなければならないので、ここでもメドを立てる走りができれば」と期待は大きい。