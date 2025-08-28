サマー2000シリーズで首位タイのヴェローチェエラは滞在する函館の芝コースで最終追い。不良のコンディションでも4F51秒5〜11秒4をマークし、切れのある動きを見せた。札幌記念5着から中1週のローテ。須貝師は「しまい重点で動きは悪くなかった。前走は直線だけの競馬で、今も状態はいい」と好調をキープ。「メンバーがそろってひと筋縄ではいかないけど、次が楽しみになるような競馬をしてほしい」と期待を寄せた。