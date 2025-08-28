「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）期待を込めて送り出したからこそ、物足りなさが残った。１点リードの七回１死三塁で阪神・藤川球児監督は代打に栄枝を送る。３ボール１ストライクからの５球目。栄枝は立命大の３学年先輩・東のカットボールを打ち損じ、痛恨の三ゴロに終わった。「３ボールからキャッチャーらしい読みが出せたのかというところが。野球の深み、あそこのもう１点というのは非常に重要なとこ